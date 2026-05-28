Investigan la distribución de material de abuso sexual infantil en Corrientes

Un hombre fue individualizado en la ciudad de Curuzú Cuatiá tras un allanamiento por presunta distribución de material de abuso sexual infantil (MASI) durante un operativo con resultado positivo realizado en horas de la siesta de este jueves, en una vivienda ubicada en la calle Venezuela al 900.

Durante el registro del inmueble, identificaron al propietario y secuestraron dispositivos electrónicos, elementos de comunicación y unidades de almacenamiento informático que resultan clave para el avance de la causa judicial en curso.

El operativo policial fue ejecutado por el personal de la División de Investigación Criminal, en cumplimiento directo de la Orden de Allanamiento N° 173.



La medida judicial fue requerida e impulsada por la Unidad Fiscal local a cargo de la doctora Clara Belén Arrúa.

Los elementos tecnológicos incautados durante el registro de la vivienda quedaron a resguardo legal para ser sometidos a las pericias forenses correspondientes en las próximas horas.

Los especialistas informáticos analizarán minuciosamente el contenido de los teléfonos, computadoras y memorias secuestradas con el objetivo de rastrear el origen, el almacenamiento y las rutas de envío de los archivos digitales, buscando determinar el alcance de la red de distribución e identificar posibles nuevas conexiones con el caso.