Peligroso prófugo bonaerense fue detenido junto a un cómplice en Corrientes

Un peligroso prófugo de la justicia bonaerense y un hombre con pedido de captura local fueron detenidos este jueves a la mañana en San Cosme tras dos allanamientos simultáneos por causas de robo, lesiones y amenazas.

El principal investigado, identificado como Gustavo Javier P., alias “Maco”, se ocultaba en la localidad y era intensamente buscado por el Juzgado de Garantías de La Plata por un supuesto robo, mientras que el segundo demorado, Mario Alberto P., registraba una orden de aprehensión activa por un hecho local de supuestas lesiones y amenazas con arma blanca.



El exitoso despliegue policial fue ejecutado por efectivos de la División Trata de Personas de la Policía de Corrientes, quienes contaron con el apoyo operativo de la Policía de Alto Riesgo (P.A.R.) y del personal de la Comisaría Distrito San Cosme.

La localización y el posterior rastro de los sospechosos surgieron de una investigación previa realizada por la División de Investigación Criminal (D.I.C.), cuyos agentes detectaron el aguantadero e informaron a las autoridades judiciales.

Ambos detenidos ya fueron trasladados y puestos a resguardo en diferentes dependencias policiales para continuar con los trámites legales correspondientes.

El prófugo apodado "Maco" fue derivado de inmediato a la ciudad de Corrientes Capital con el objetivo de agilizar el exhorto judicial y su posterior extradición a la provincia de Buenos Aires, mientras que el segundo implicado quedó alojado en la comisaría sancosmeña a disposición del juzgado local interviniente.