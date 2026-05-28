Demoraron a dos jóvenes en Itatí con zapatillas robadas

En recorridas en prevención de ilícitos dos jóvenes fueron demorados por la Policía tras el hallazgo y recupero de tres pares de zapatillas que habían sido denunciadas como robadas en Itatí.

Los calzados fueron hallados inicialmente en un terreno baldío y, tras profundizar las pesquisas en las horas posteriores, se constató que los elementos habían sido sustraídos, por lo que la Fiscalía en turno ordenó la inmediata restitución de los bienes a su legítimo dueño.

El procedimiento preventivo fue ejecutado por efectivos policiales de la Comisaría Distrito Itatí, quienes realizaban patrullajes rutinarios para combatir ilícitos en la zona urbana, cuando detectaron el cargamento sospechoso en la intersección de las calles Manuel Belgrano y Coronel Alberto Villegas, donde también individualizaron y aprehendieron a los sospechosos de 21 y 25 años de edad debido a que merodeaban el perímetro y no pudieron justificar legalmente su presencia en el lugar.Los implicados fueron trasladados a la sede de la comisaría jurisdiccional, donde quedaron alojados a disposición de la magistratura interviniente para el inicio de las actuaciones legales y los trámites de rigor correspondientes.