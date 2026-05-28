Corrientes: una mujer se desorientó en un camino rural y la hallaron bajo un árbol

La Policía de Corrientes rescató y brindó asistencia médica y social a una mujer que se encontraba completamente desorientada a la vera de la Ruta Provincial Nº 93, en jurisdicción de San Luis del Palmar.

El procedimiento se inició tras el alerta vecinal de una pobladora que divisó a la mujer sola bajo un árbol en un sendero de tierra.

Alerta vecinal por una silueta solitaria en la Ruta 93

El inusual episodio se registró en el área rural profunda que rodea a la localidad de San Luis del Palmar.

La tranquilidad se vio alterada cuando una vecina divisó con preocupación a una mujer sentada completamente sola y desprotegida a un costado del camino vecinal que conecta con la RP 93.

Ante el temor de que la persona haya sido víctima de un ilícito, hubiese sufrido un accidente o se encontrara en una situación de vulnerabilidad por las inclemencias del tiempo, se dio aviso a las autoridades.

Caminata desde Capital, un atajo errado y el deseo de ver a un cura

Al recibir el reporte de urgencia, las patrullas policiales se desplazaron hasta el lugar. Una vez allí, los efectivos confirmaron la presencia de la mujer y procedieron a entablar un diálogo de contención para interiorizarse sobre su procedencia.

Fue en ese preciso instante donde la historia dio un vuelco que sorprendió gratamente a los oficiales de la fuerza de seguridad. La mujer explicó que venía caminando a pie desde las afueras de Corrientes Capital con destino final a San Luis del Palmar.

Al intentar acortar distancias, decidió adentrarse en un atajo rural poco señalizado, lo que provocó que perdiera los puntos de referencia geográficos y quedara varada en medio del monte.

Durante la entrevista, la caminante confesó con total honestidad que la extenuante travesía tenía como única meta llegar al pueblo para poder hablar cara a cara con un sacerdote.

Intervención policial y resguardo absoluto durante la noche

Tras constatar que la mujer no presentaba signos de violencia ni era buscada en el marco de una causa judicial por delitos penales, el personal policial activó los protocolos sanitarios y logísticos de asistencia comunitaria.

La travesía de fe y confusión terminó con una coordinada intervención policial orientada exclusivamente al cuidado de la salud de la vecina.

Los efectivos le proveyeron agua y alimentos, ordenaron su revisación médica para constatar que no sufriera cuadros de deshidratación por el desgaste físico de la marcha y le dieron resguardo en un ambiente seguro.