Desapareció una mujer en Corrientes: salió a buscar a sus hijos y no regresó

La Policía de Corrientes lanzó un pedido de búsqueda para localizar a Clara Antonia Galarza, una mujer de 37 años desaparecida en Colonia Libertad desde la tarde de este miércoles.

De acuerdo a la información oficial, la mujer salió cerca de las 17:30 de su casa ubicada entre las calles Alvarenga y José de San Martín. Según indicaron, fue a buscar a sus hijos a la escuela, pero no regresó. Al momento de ser vista por última vez, vestía un suéter de lana color beige y verde claro, calza gris y zapatillas deportivas.

Desde la fuerza provincial solicitaron la colaboración para aportar cualquier dato que permita dar con su paradero. Quienes tengan información pueden comunicarse al 3794-852495, con la Comisaría de Colonia Libertad o con la dependencia policial más cercana. También están habilitadas las líneas de emergencia 911 y 101.