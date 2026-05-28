Corrientes: avanza el juicio por presunta estafa con un acusado extraditado desde Italia

Comenzaron en Goya los alegatos en el juicio oral y público contra Bernardo Jesús Fernández, quien está imputado por presunta estafa en un caso relacionado con una venta de ganado. El acusado fue extraditado desde Italia, luego de ser declarado rebelde en 2025.

Según la acusación, el hecho investigado ocurrió en diciembre de 2021, cuando Fernández habría vendido una jaula doble de terneros por más de 4 millones de pesos, sin concretar la entrega de la hacienda. La investigación sostiene que el dinero fue transferido, pero posteriormente desviado a una cuenta bancaria personal.

Fernández habría enviado un Documento Único de Tránsito (DUT) adulterado para aparentar que la operación estaba encaminada y así cobrar el pago. Sin embargo, los animales nunca fueron entregados y el imputado manifestó que el dinero no se acreditó, pese a que ese mismo día realizó una transferencia desde su cuenta bancaria.

Desarrollo del debate

La audiencia de hoy comenzó con la presentación de las partes y los alegatos de apertura del fiscal Guillermo Barry, el querellante Jorge Rivolta y el defensor oficial Fernando Buffil. El imputado estuvo presente en la sala.

En la primera jornada declararon testigos considerados clave, entre ellos la víctima, Sergio Daniel Quinteros (director de la firma “El Chañar Guadalupe S.A). También prestaron testimonio intermediarios de la operación comercial y un productor ganadero.

Extradición desde Italia

Fernández había sido declarado en rebeldía antes del inicio del debate previsto para mayo de 2025, luego de trasladarse a Italia. Durante la causa, realizó distintas presentaciones judiciales y cambios de defensa con el objetivo de frenar la extradición. Sin embargo, todos los planteos fueron rechazados por la Justicia.

El imputado fue detenido en agosto de 2025 en la localidad de Patti, en la provincia de Messina, tras permanecer prófugo varios meses. Sobre él pesaba un pedido de captura nacional e internacional emitido desde Corrientes.