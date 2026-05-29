Corrientes: dos detenidos tras un allanamiento con secuestro de drogas y vehículos

Como consecuencia de una investigación abierta, la Policía de Corrientes detuvo a dos hombres y secuestró drogas durante un allanamiento en el barrio Colombia Granaderos. El procedimiento se realizó ayer alrededor de las 14 y estuvo a cargo de la Unidad Especial Anti Arrebatos.

También se incautaron dos motocicletas, una Honda Wave 110 cc y una Gilera 110 cc. En el lugar se hallaron además otros vehículos con irregularidades, que fueron secuestrados de forma preventiva.

Drogas y elementos de interés

Además, en la casa se encontró una planta de cannabis y una bolsa con marihuana, sustancias que fueron analizadas por la Dirección General de Drogas Peligrosas

Asimismo, se secuestraron una balanza de precisión, elementos de fraccionamiento, teléfonos celulares y chips de distintas compañías. Todo el material quedó incorporado a la investigación judicial.