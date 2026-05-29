Corrientes: investigan robo millonario a oficinas de un edificio céntrico

La Policía investiga el robo a unas oficinas ubicadas en un edificio del centro de la ciudad de Corrientes. El hecho ocurrió por la calle Santa Fe al 800, donde funcionan un estudio contable, una firma de insumos médicos y un espacio vinculado a la Unne.

Según la información policial, el robo ocurrió durante el fin de semana largo y fue advertido tras el aviso del portero al sistema de emergencias 911. Los delincuentes habrían ingresado al edificio por un acceso aún no establecido con precisión, sin que se registraran daños evidentes en las puertas principales ni lo notara el sereno.

Dendro de las oficinas sí se detectaron destrozos, mientras se presume la sustracción de dinero en efectivo en pesos y dólares. El caso se encuentra en plena etapa investigativa.

Investigación en curso

La comisaría Cuarta trabaja en la recolección de pruebas, que consiste en los análisis de cámaras de seguridad y pericias dentro del edificio. Los investigadores buscan determinar cómo ingresaron los autores y el monto exacto del dinero sustraído.