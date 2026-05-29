Atraparon en Misiones a un correntino que era buscado por el abuso sexual de su hija

Un correntino de 31 años acusado de abuso sexual agravado por el vínculo en perjuicio de su hija menor de edad fue detenido en la vía pública de la localidad misionera de Montecarlo, luego de permanecer prófugo de la justicia por varias semanas.

El aberrante hecho investigado ocurrió durante el pasado mes de abril en la ciudad correntina de Mocoretá, y que tuvo como víctima a una niña de 12 años. El imputado permanecerá alojado en dependencias federales hasta que una comisión policial lo traslade de regreso para su correspondiente procesamiento judicial.

La investigación y el operativo de captura fueron ejecutados por personal de la División Triple Frontera de Iguazú, perteneciente al Departamento Investigaciones Complejas NEA de la Superintendencia de Investigaciones Federales de la Policía Federal Argentina.

Los agentes federales desplegaron tareas de inteligencia, vigilancia y seguimiento tras recibir el requerimiento judicial emitido por la Unidad Fiscal de Investigaciones Concretas (Ufic) de Mocoretá, a cargo de Bruno Monzón, logrando localizar el paradero exacto del prófugo en la provincia vecina.

La fuga del acusado hacia la provincia de Misiones se produjo inmediatamente después que la madre conviviente de la menor radicara la denuncia en sede judicial.

Con el objetivo de evadir la acción de las autoridades judiciales de Corrientes, el hombre cruzó los límites provinciales para intentar mimetizarse y radicarse de manera clandestina en la localidad de Montecarlo, cambiando drásticamente su rutina para no levantar sospechas entre los vecinos de la zona.

Captura



Ante su ausencia en los lugares que frecuentaba, la Fiscalía de Mocoretá emitió el correspondiente pedido de localización y captura, iniciándose una serie de tareas de inteligencia, vigilancia y seguimiento por parte de la Policía Federal Argentina, que finalmente permitieron establecer el paradero del sospechoso.

El arresto se dio en la vía pública sin que se registraran incidentes.

Con objetivo ya fijado, se activó de inmediato un estricto protocolo de traslado interprovincial que se ejecutará en los próximos días bajo la custodia de las fuerzas de seguridad.

Hasta tanto se cumplimenten los exhortos legales entre las magistraturas de Misiones y Corrientes, el detenido continuará alojado de forma preventiva en una celda de la Policía Federal, a la espera de la comisión policial correntina que lo llevará formalmente ante el estrado de la Ufic de Mocoretá.

Según anticiparon, una vez que se cumplimenten las medidas legales, permanecerá alojado en la ciudad de Monte Caseros, donde continuará el proceso judicial correspondiente.