Padrastro fue detenido en Corrientes por el abuso sexual de un menor

Un hombre de 38 años acusado de abusar sexualmente de su hijastro menor de edad fue detenido tras un operativo de inteligencia criminal desplegado en el Barrio 36 Viviendas de la Capital correntina.

El sospechoso registraba un pedido de captura activo por los delitos de abuso sexual agravado por convivencia, acceso carnal y exhibiciones obscenas, hechos que perpetraba valiéndose de su rol de padrastro en el domicilio donde convivía el grupo familiar.

El arresto y las tareas de campo previas fueron ejecutados por agentes de la División Unidad Operativa Federal Corrientes, bajo la órbita del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina.

Los uniformados federales actuaron bajo las directivas del Ministerio de Seguridad de la Nación, logrando localizar y cercar al prófugo para luego dejarlo a disposición del Tribunal Oral Penal N° 2, a cargo del doctor Ariel Héctor Azcona y la secretaría de la doctora María Belén Traffano Schiffo.