Narcos que huían desde Corrientes cayeron con 250 kilos de cocaína en Entre Ríos

Dos narcos correntinos fueron detenidos con 250 kilos de cocaína, tras un impactante operativo policial sobre la Ruta Provincial N° 28 en Entre Rios, que había iniciado en la provincia de Corrientes donde detectaron el sospechoso avance de un automóvil Mercedes Benz.

Con el millonario cargamento de droga cayeron dos personas, una de ellas con antecedentes penales.

Los paquetes secuestrados llevaban impreso el logo de una “cabeza de león”, marca ligada a la organización narcocriminal de Sebastián Marset, un uruguayo preso en Estados Unidos tras ser arrestado en Bolivia.

Ambos detenidos, uno de 53 años y otro de 19, son oriundos de Corrientes.

Fuentes judiciales informaron que en el interior del rodado se halló aproximadamente 250 kilos de cocaína de máxima pureza. El destino de la carga no habría sido Entre Ríos.

La persecusión comenzó en el puesto de control policial interprovincial ubicado en el límite que une la localidad de Sauce, en la provincia de Corrientes, con San José de Feliciano. Un automóvil de alta gama marca Mercedes Benz omitió la orden de detención y se dio a la fuga a alta velocidad.La maniobra activó de inmediato un operativo cerrojo. Minutos más tarde, un rápido despliegue de los móviles policiales entrerrianos permitió ver el vehículo que logró ser interceptado a escasos kilómetros del ingreso a la ciudad de Feliciano.El procedimiento, de una magnitud inusual para la región, movilizó a la cúpula de la seguridad provincial, que llegó al lugar en helicóptero.