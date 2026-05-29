Corrientes: desbarataron contrabando de ropa por $8 millones en el puente Internacional

Un contrabando de ropas valuado en $8 millones fue desarticulado sobre la costa del río Uruguay, en el puente internacional que une Paso de los Libres con Uruguayana, donde se detuvo a un hombre mayor de edad.

El sospechoso intentaba subir bultos cerrados con prendas de vestir de procedencia ilegal a la cinta asfáltica del viaducto para cruzarlos hacia Brasil, lo que motivó el secuestro de la mercadería, anotaciones y celulares por disposición de la Fiscalía Federal de Paso de los Libres, a cargo del doctor Fabián Martínez.

El operativo binacional y las tareas de detección fueron ejecutados por personal de la Unidad de Operaciones de Frontera "Alto Uruguay", en coordinación directa con la Delegación de Inteligencia Criminal.

Asimismo, los efectivos contaron con la colaboración de los agentes locales de la Agencia de Regulación y Control Aduanero (Arca), quienes realizaron el aforo oficial de la mercadería incautada y determinaron el monto del perjuicio fiscal, mientras que el implicado quedó alojado en las dependencias de Prefectura Paso de los Libres.