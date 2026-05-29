Desarticularon otro kiosco narco en Corrientes: tres detenidos con 80 dosis de cocaína

En un rápido despliegue contra el comercio de estupefacientes, efectivos de la Dirección General de Drogas Peligrosas y Crimen Organizado, junto con la Policía de Alto Riesgo (P.A.R.), desbarataron un centro de distribución de drogas en el barrio Río Paraná de esta ciudad.

El procedimiento se ejecutó bajo las órdenes del Juzgado de Garantías de Corrientes y la Unidad Fiscal de Investigación Criminal N° 1 (UFIC N° 1), a cargo de la Dra. María Lucrecia Troia.

Los peritos químicos realizaron el correspondiente test de campo sobre el material estupefaciente hallado con resultado positivo para cocaína, con un pesaje total de 14 gramos en un aforo aproximado de $300.000.Por disposición de la fiscal interviniente, la Dra. Troia, se ordenó el secuestro inmediato de todos los elementos y la detención de tres personas implicadas en el lugar, quienes quedaron a disposición de la Justicia penal por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N° 23.737.