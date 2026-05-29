Persecución en los techos: delincuente escapó pero recuperaron una bicicleta

Un intenso operativo de prevención delictiva derivó en la madrugada de este viernes en una persecución sobre techos de viviendas en las inmediaciones de las avenidas Montecarlo y San Francisco de Asís, donde lograron recuperar una bicicleta robada.



El procedimiento, ejecutado por personal policial de la Comisaría Octava logró frustrar el robo de un rodado, aunque el delincuente consiguió darse a la fuga, según confirmaron fuentes policiales.



El hecho ocurrió alrededor de la 1:00 horas, cuando una policial divisó a un hombre caminando de manera sospechosa sobre los techos de las casas con una bicicleta que, presuntamente, acababa de sustraer de un domicilio de la zona.



Al percatarse de la presencia del patrullero y escuchar la voz de alto de los efectivos, el delincuente inició una veloz huida saltando entre las estructuras edilicias hasta que se perdió de vista al ingresar en pasillos internos, dejando el rodado abandonado en la vía pública

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Ante esta situación, los uniformados procedieron al secuestro preventivo de una bicicleta rodado 26, marca Martin Bike, que ya fue restituído a su legítimo dueño.