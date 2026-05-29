San Cosme: recuperaron hierros robados de una obra en construcción

Una investigación policial en relación con un robo damnificado a una obra en construcción finalizó con el secuestro de los materiales robados y la aprehensión del presunto autor.

El operativo fue ejecutado por personal de la Comisaría de Distrito de San Cosme junto a su Brigada de Investigaciones, en relación con el ilícito caratulado como "supuesto hurto" que se había registrado jornadas atrás en un predio en obra ubicado sobre la Avenida Cocomarola.

A partir de la denuncia, iniciaron el seguimiento de pistas y el análisis de datos en la zona que permitieron localizar y secuestrar un total de 8 barras de hierro de construcción denunciados como sustraídos.

En la continuidad de la línea investigativa, la Policía identificó al sospechoso del hecho, un hombre mayor de edad, conocido bajo el alias de “Ñeri”, quien fue demorado en la vía pública por su presunta vinculación directa con el robo de los materiales.

Tanto el demorado como las estructuras de hierro incautadas fueron trasladados a la sede de la comisaría jurisdiccional.