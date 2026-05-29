Se incendió un colectivo en pleno centro de Corrientes y generó desvíos en el tránsito

Un principio de incendio en un colectivo generó preocupación este viernes en el centro de Corrientes y obligó a interrumpir el tránsito por la calle Pellegrini. El chofer viabaja solo cuando se dio cuenta del fuego.

El hecho ocurrió en la intersección de Carlos Pellegrini y La Rioja, donde comenzó a incendiarse una unidad 104 de la empresa Ersa. Según la información difundida, el foco ígneo se inició en la parte del motor.

En el colectivo no viajaban pasajeros al momento del incidente. El chofer advirtió la presencia de fuego y dio aviso inmediato a los bomberos.

Hasta el lugar acudieron efectivos de Bomberos Voluntarios y de la Policía de Corrientes. Tras controlar las llamas, los rescatistas cerraron el paso del gasoil para evitar mayores riesgos.

Como consecuencia del operativo, el tránsito permaneció cortado en la zona durante varios minutos. Los vehículos fueron desviados por calle 9 de Julio.