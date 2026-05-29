Corrientes: un camión de basura chocó contra un poste de luz en la avenida Ferré

Un camión de recolección de residuos de la empresa Logística Urbana (Lusa) chocó contra un poste de alumbrado público en la ciudad de Corrientes. El siniestro ocurrió en avenida Ferré y Chacabuco alrededor de las 5 de la madrugada.

De acuerdo a la información disponible, el vehículo intentó doblar en la intersección cuando el conductor perdió el control. En ese momento terminó incrustado contra una columna de iluminación.

El impacto provocó complicaciones en el tránsito de la zona durante las primeras horas del día. Personal de emergencia trabajó en el lugar para ordenar la circulación.

Asistencia médica

Los ocupantes del camión fueron asistidos por la unidad del servicio de emergencias 107. Luego fueron trasladados al Hospital Escuela para su evaluación médica.