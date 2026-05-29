Corrientes: el STJ confirmó una condena de 16 años por delitos sexuales agravados

El Superior Tribunal de Justicia de Corrientes confirmó la condena de 16 años de prisión para José Antonio Ortellado, quien fue encontrado culpable en una causa de delitos sexuales agravados por la convivencia con la víctima. De esa forma, se rechazó el recurso de casación presentado por la defensa.

El fallo ratificó la sentencia dictada por el Tribunal de Juicio Colegiado de la Quinta Circunscripción Judicial. Por lo tanto, se confirmó la acreditación de los hechos y la responsabilidad penal del condenado tras aprovecharse de una relación de cercanía y confianza con la víctima, quien realizó la denuncia cuando alcanzó la mayoría de edad.

Fundamentos del fallo

El tribunal sostuvo que existieron pruebas suficientes para demostrar los hechos ocurridos en un contexto de convivencia familiar. También se valoró la consistencia del relato de la víctima y los informes periciales incorporados.

El Superior Tribunal descartó los planteos de la defensa vinculados a la valoración de la prueba y concluyó que no existían elementos que permitieran aplicar el principio de duda razonable. Además, consideró razonable la pena impuesta en función de la gravedad de los delitos.

El acuerdo contó con la participación de los ministros Alejandro Alberto Chain, Eduardo Gilberto Panseri, Luis Eduardo Rey Vázquez y Fernando Augusto Niz, bajo la presidencia de Guillermo Horacio Semhan.