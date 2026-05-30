Intentaban usurpar un terreno en Corrientes y fueron demorados

La Policía de Corrientes informó este sábado que demoraron a dos personas y secuestraron diversos elementos presuntamente utilizados para intentar ocupar un terreno de manera irregular en el asentamiento Camba Punta de la capital correntina.

Según la información inicial, los efectivos observaron a dos hombres realizando maniobras que serían compatibles con un presunto intento de usurpación sobre un predio ubicado en el sector.

Ante esta situación, los agentes procedieron a la identificación y demora de los dos involucrados, ambos mayores de edad, y al secuestro preventivo de distintos elementos que habrían sido utilizados para llevar adelante las tareas detectadas.

Posteriormente, tanto las personas demoradas como los objetos incautados fueron trasladados a la dependencia policial correspondiente, donde se realizaron las actuaciones de rigor y se avanzó con las diligencias pertinentes para esclarecer lo sucedido.

La investigación continúa bajo la intervención de las autoridades competentes para determinar las circunstancias del hecho y la posible responsabilidad de los involucrados