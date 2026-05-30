Intensa búsqueda de una adolescente de 15 años en Corrientes

La Policía de Corrientes informó este sábado que iniciaron la búsqueda para dar con el paradero de una adolescente de 15 años que fue reportada como desaparecida en la localidad de Gobernador Virasoro.

Se trata de Anahy Camila Rodríguez, de 15 años, quien se ausentó de su domicilio durante la madrugada de este 30 de mayo.

A raíz de la denuncia, se dio intervención a la Fiscalía de Investigación en turno, mientras efectivos policiales llevan adelante tareas de búsqueda y localización de la menor.

La adolescente es de contextura delgada, mide aproximadamente 1,50 metros de altura, tiene tez morena, cabello negro por debajo de los hombros y ojos claros. Además, posee lunares y pecas en el rostro.

Al momento de ausentarse de su vivienda vestía un jean azul despintado, remera y buzo de color blanco, y zapatillas negras con detalles blancos.

Quienes puedan aportar datos sobre su paradero pueden comunicarse con la Comisaría de la Mujer y el Menor de Gobernador Virasoro al teléfono 3756-557604, acercarse a la dependencia policial más cercana o llamar a los números de emergencia 911 en Capital y 101 en el interior provincial.