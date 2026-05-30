Corrientes: hallaron sin vida a un cazador tras una intensa búsqueda en los esteros

La Policía de Corrientes informó este sábado que hallaron sin vida a un cazador tras un operativo de rescate realizado en una zona rural de Villa Olivari, en el departamento de Ituzaingó.

La víctima, identificada con el apellido Ferreyra, de 50 años, sufrió una descompensación mientras participaba de una jornada de caza en el interior de un establecimiento de difícil acceso.

Todo comenzó cuando uno de sus acompañantes llegó hasta dependencias de la Policía Rural para pedir ayuda de manera urgente. Según relató, el hombre se encontraba inmóvil en el interior del campo "Sangara" y necesitaba asistencia médica inmediata.

Ante la alerta, efectivos de la Policía Rural de Ituzaingó y de la Comisaría Tercera montaron un operativo para llegar hasta el lugar.

Los uniformados avanzaron primero por caminos forestales y posteriormente debieron continuar a pie, atravesando más de dos kilómetros de esteros y bañados con agua hasta las rodillas.

Sin embargo, al arribar al sitio donde se encontraba el cazador, los efectivos constataron que ya no presentaba signos vitales.

Posteriormente, junto a personal policial de Villa Olivari y de la Brigada Forestal, se desplegó un complejo procedimiento para retirar el cuerpo desde el interior del campo y trasladarlo hasta la ciudad de Ituzaingó.

Finalmente, los restos fueron derivados a la morgue judicial, donde se realizarán las pericias correspondientes para determinar las causas exactas del fallecimiento.