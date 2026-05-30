Corrientes: multaron a un productor por irregularidades en el traslado de búfalas

Un operativo de rutina de la Policía Rural y Ecológica de General Paz terminó descubriendo una importante irregularidad vinculada al transporte de hacienda bubalina en la provincia de Corrientes.

El procedimiento se realizó en inmediaciones de la Sociedad Rural de General Paz, donde los efectivos observaron un acoplado estacionado que transportaba 21 búfalas.

Lo que llamó la atención de los uniformados fue que el vehículo se encontraba sin supervisión y carecía de los precintos de seguridad obligatorios para este tipo de traslados.

Al iniciar las verificaciones correspondientes, los policías detectaron que las caravanas identificatorias de los animales pertenecían a una productora de la localidad de Concepción que, según los registros oficiales del Senasa, no poseía búfalos declarados en su stock ganadero.

Minutos después se presentó el supuesto propietario de la carga con la documentación de traslado. Sin embargo, los agentes advirtieron nuevas inconsistencias entre los papeles exhibidos y la identificación de los animales transportados.

De acuerdo con la información oficial, al ser consultado sobre estas diferencias, el hombre reconoció haber utilizado caravanas de otra procedencia debido a que no contaba con los identificadores oficiales correspondientes.

Si bien se determinó que los animales no provenían de un hecho de abigeato ni habían sido robados, la irregularidad detectada derivó en una importante sanción económica.

Como resultado de las actuaciones, se aplicó una multa de 4.200.000 pesos, equivalente al 20% del valor estimado de los animales transportados, cuya carga fue valuada en aproximadamente 21 millones de pesos.