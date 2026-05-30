Detuvieron a un hombre por estafas con criptomonedas en Corrientes

En el marco de una investigación por fraude digital, personal de la Fiscalía de Investigación N.° 3, junto con la Dirección de Investigación y Delitos Complejos de la Policía de Corrientes, llevó a cabo un allanamiento que culminó con la detención de un hombre vinculado a presuntas estafas con inversiones en criptomonedas.

El procedimiento fue ordenado por el Juez Dr. Leandro Damián Llorente bajo el Legajo Judicial 21.177/26 que tuvo como objetivo localizar y detener al ciudadano Domingo Esteban S. (35), señalado como el presunto autor del hecho.

El operativo contempló el despliegue en los domicilios vinculados al sospechoso, tanto en el Barrio Pirayuí como en su residencia de la calle 25 de Mayo al 1800 de la Capital correntina.



Durante las diligencias, hicieron efectiva la detención formal del implicado y procedieron al secuestro de múltiples dispositivos electrónicos de vital interés para la causa como ser tres notebooks, dos teléfonos celulares y una tablet, los cuales serán analizados exhaustivamente para determinar el alcance de las maniobras financieras investigadas.

El éxito del procedimiento radica en el estricto cumplimiento de cada una de las tareas de registro dispuestas por el magistrado interviniente.

Con el sospechoso bajo custodia policial y el material tecnológico resguardado, la justicia avanza de forma determinante en el esclarecimiento de las maniobras de captación de fondos y los presuntos movimientos ilícitos en las plataformas de activos virtuales.

La captación irregular de fondos bajo la denominación “DS Inversiones”, habría prometido rendimientos de entre el 10 y el 40 por ciento mensual a inversores de las provincias de Corrientes, Chaco y Buenos Aires, según se supo. El perjuicio económico total estimado alcanza aproximadamente el medio millón de dólares, con numerosas víctimas que han denunciado la imposibilidad de recuperar sus ahorros.