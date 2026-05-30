Curuzú Cuatiá: Desbaratan dos centros de venta de droga tras allanamientos

En el marco de un fuerte despliegue investigativo contra el narcomenudeo, efectivos de la División de Investigación Criminal de la Unidad Regional III de Curuzú Cuatiá ejecutaron dos allanamientos simultáneos en el barrio Centenario, donde funcionaban centros de venta de estupefacientes.

Una de las casas simulaba la fachada de una verdulería.

El operativo dejó como saldo la aprehensión de un hombre mayor de edad y el secuestro de una importante cantidad de marihuana lista para su comercialización, además de dinero en efectivo y balanzas de precisión.



Las irrupciones policiales se concretaron en dos locales comerciales de la zona tras una minuciosa tarea de inteligencia coordinada con la Unidad Fiscal interviniente. Para garantizar la seguridad del perímetro y el éxito de las medidas judiciales, los investigadores contaron con el apoyo del Grupo Táctico Operacional (G.T.O.) de esa ciudad, cuyos agentes ingresaron formalmente a los comercios señalados.

Durante la requisa de las instalaciones, el personal policial halló múltiples envoltorios que contenían una sustancia de origen vegetal, que al ser sometida a los correspondientes test químicos de campo, arrojó un resultado positivo para marihuana.



En el mismo acto, las autoridades incautaron seis teléfonos celulares, dos balanzas de precisión utilizadas habitualmente para el fraccionamiento de la sustancia, y una suma no especificada de dinero en efectivo.

Tanto el detenido como los dispositivos electrónicos y los estupefacientes quedaron a disposición de las autoridades judiciales correspondientes, mientras se continúan con las actuaciones legales de rigor por infracción a la ley de drogas