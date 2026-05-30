Corrientes: recuperan una motocicleta robada tras la fuga de un sospechoso

Por la avenida Medrano, entre las calles Cangallo y Héroes de Malvinas, lograron recuperar una motocicleta Honda XR250 Tornado, de color blanca y roja que había sido robada en las últimas horas en el barrio Doctor Montaña.

Efectivos policiales de la Dirección de Investigación Criminal (DIC) recuperaron el vehículo de alta cilindrada en un procedimiento realizado el viernes a la noche cuando las patrullas realizaban recorridas de prevención del delito.

El operativo se desencadenó cuando el personal policial avistó a un hombre que circulaba a bordo del llamativo rodado, quien, al notar la proximidad de los uniformados, detuvo la marcha de manera imprevista, arrojó la moto sobre la calzada y emprendió una veloz fuga a pie, logrando perderse de vista en las inmediaciones.



Ante esta situación, resguardaron el vehículo y solicitaron la verificación de los datos catastrales a la base del sistema local.

El informe de la base de datos arrojó que la motocicleta poseía un pedido de secuestro activo vigente desde el pasado 28 de mayo, dictado por las autoridades de la Comisaría 14° Urbana en el marco del Legajo de Investigación Fiscal 209984/26.

El motovehículo fue formalmente secuestrado y trasladado a las instalaciones de la Dirección interviniente, donde se iniciaron las actuaciones de rigor correspondientes para realizar el peritaje del rodado y avanzar con los trámites legales orientados a la posterior restitución del bien a su legítimo propietario.