Atraparon en Corrientes a un buscado por un grave delito de abuso sexual

Un hombre mayor de edad que permanecía prófugo de la justicia fue detenido en Curuzú Cuatiá, tras un operativo cerrojo en la vía pública, ya que poseía un pedido de captura activo en el marco de una causa penal que investiga un presunto delito de abuso sexual con acceso carnal, el cual habría ocurrido en la localidad de Colonia Libertad.



La orden de detención fue dispuesta por el Dr. Alfredo Emanuel Aguirre, Juez de Instrucción y Correccional sustituto de Monte Caseros, quien solicitó la colaboración de las fuerzas de seguridad locales para localizar al sospechoso.



Tras recibir las directivas judiciales, una comisión especial de la Comisaría Primera de dicha localidad se abocó a las tareas de rastrillaje e investigación para dar con el paradero del implicado.



El procedimiento civil se concretó alrededor de las 21 del jueves en las inmediaciones del barrio Yaguá Rincón, específicamente sobre la calle Rafael Perazzo, entre Monte Caseros y Castelli, a pocos metros del Estadio del Club Belgrano. Los uniformados identificaron al sospechoso en la vía pública y procedieron a su inmediata aprehensión. El detenido fue trasladado a la dependencia policial, donde quedó alojado en la Sección Alcaidía a disposición del magistrado requirente.