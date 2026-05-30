Corrientes: recuperaron una cocina robada de un kiosco y detuvieron a dos personas

La Policía de Corrientes informó este sábado que logró recuperar una cocina microondas que había sido robada de un kiosco ubicado dentro de una escuela técnica.

El hecho se registró en un kiosco que funciona en el interior del establecimiento educativo, ubicado en el barrio José Obrero, sobre la Ruta Provincial N° 6.

En el lugar personas desconocidas sustrajeron una cocina microondas y dinero en efectivo.

Ante esto, los uniformados iniciaron tareas investigativas con el objetivo de identificar a los responsables y recuperar los elementos robados.

Como resultado de las averiguaciones, los efectivos lograron localizar a los presuntos autores del hecho y recuperar la cocina microondas denunciada como sustraída.

Desde la fuerza destacaron el rápido accionar policial, que permitió avanzar en el esclarecimiento del caso y recuperar parte de los bienes robados.

Todo lo actuado fue informado a las autoridades judiciales competentes, que dispusieron las medidas correspondientes para continuar con la investigación.