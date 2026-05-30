Denuncian al intendente de Santo Tomé por amenazas y lesiones dentro del municipio

El exsecretario de Obras Públicas de Santo Tomé, Alberto Oscar Lovera, presentó una denuncia penal contra el intendente José Augusto Suaid, a quien acusa de presuntas lesiones, amenazas coactivas y abuso de autoridad en un episodio que, según consta en la presentación judicial, habría ocurrido dentro del edificio municipal.

De acuerdo con la denuncia, el hecho se habría registrado el pasado 28 de mayo durante una reunión en el despacho del jefe comunal.

Según el escrito presentado ante la Fiscalía, Lovera aseguró que fue convocado a un encuentro privado donde habría sido insultado, amenazado y posteriormente agredido físicamente.

La denuncia sostiene además que la situación habría sido observada por empleados municipales que intervinieron para frenar el episodio.

En la presentación judicial, el exfuncionario señaló que horas después del presunto incidente ocurrido en la Municipalidad, la esposa del intendente, Gimena Ortega, se habría presentado en su domicilio particular.

Según el relato incorporado a la causa, allí habría mantenido una situación de hostigamiento verbal con la esposa de Lovera, Gladys Alcaraz, hecho que también fue incluido dentro de la denuncia.

Las pruebas que presentó el exfuncionario

Como parte de la documentación aportada a la Justicia, Lovera adjuntó fotografías de las lesiones, un certificado médico, copia de la renuncia presentada a su cargo y otros documentos considerados relevantes para la investigación.

El arquitecto se desempeñó desde el inicio de la gestión municipal al frente de la Secretaría de Obras Públicas, una de las áreas más importantes del Ejecutivo local.

Las medidas urgentes que pidió a la Justicia

Entre las medidas solicitadas, el denunciante requirió el secuestro inmediato de las cámaras de seguridad internas y externas de la Municipalidad de Santo Tomé correspondientes al horario en que se habría producido el hecho.

Además, pidió la intervención del Cuerpo Médico Forense para constatar lesiones físicas y evaluar posibles secuelas psicológicas.

La presentación también solicita:

Pericias psiquiátricas y toxicológicas sobre el denunciado.

sobre el denunciado. Declaraciones testimoniales de empleados municipales que habrían presenciado el episodio.

de empleados municipales que habrían presenciado el episodio. Una prohibición de acercamiento contra Augusto Suaid y Gimena Ortega.

contra Augusto Suaid y Gimena Ortega. La habilitación de días y horas inhábiles para avanzar con las medidas sin demoras.

La denuncia ya fue puesta a consideración de las autoridades judiciales competentes, que deberán analizar la documentación aportada y resolver sobre las medidas de prueba solicitadas.

Hasta el momento, no se conoció una respuesta oficial del intendente Augusto Suaid ni de representantes del Municipio de Santo Tomé respecto de las acusaciones formuladas por el exfuncionario.