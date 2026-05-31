Corrientes: intentó escapar de la Policía, tiró una garrafa robada y terminó detenido

La Policía de Corrientes informó que detuvo a un hombre en la localidad de San Cosme, quien transportaba un elemento de dudosa procedencia.

El procedimiento se ejecutó en las calles internas del barrio Mataderos, una zona custodiada con patrullajes por el personal de la Guardia de Prevención de la Comisaría de Distrito San Cosme, que divisó en la vía pública a un sujeto de sexo masculino, mayor de edad, quien se desplazaba de forma sospechosa transportando sobre sus hombros una garrafa de gas licuado de 10 kg, de color azul.

Al percatarse presencia policial, el individuo adoptó una conducta evasiva: arrojó de forma violenta el pesado elemento metálico hacia el suelo e inició una veloz carrera a pie con intenciones de refugiarse en las viviendas de la zona.

Sin embargo, los uniformados le cercaron el paso, procediendo a su reducción y posterior demora a escasos metros del punto de origen.

Secuestro del elemento e investigación de procedencia

Con el sospechoso bajo custodia dentro del patrullero, los efectivos procedieron al secuestro preventivo de la garrafa azul de 10 kilos. Debido a que el demorado no pudo justificar de manera coherente los motivos de su tenencia ni poseía documentación de compra, se dio intervención formal a los peritos de calle.

El personal especializado de la División Investigación Criminal de la Comisaría de San Cosme inició de forma paralela un relevamiento vecinal e inspección de denuncias recientes en la base de datos a fin de establecer la procedencia y la propiedad real del tubo de gas incautado.

Las tareas investigativas y de entrecruzamiento de información dieron frutos de manera ágil durante las primeras horas del domingo, logrando contactar y constatar la identidad del damnificado por la sustracción del insumo.

Las autoridades judiciales en turno, junto a la Comisaría procedió a cumplimentar los trámites de rigor. El elemento secuestrado fue restituido formalmente a su legítimo dueño, quien se presentó en la sede policial, acreditó fehacientemente la titularidad del bien y firmó la correspondiente acta de entrega.