Corrientes: persecución sobre la ruta dejó una mujer detenida y el secuestro de droga

La Policía de Corrientes informó que detuvo a una mujer en la localidad de General Paz, quien cargaba un bulto con estupefacientes.

El procedimiento se inició durante una recorrida de prevención y control de identidad que despliega la Comisaría de Distrito de General Paz. Los uniformados se encontraban apostados sobre la traza de la Ruta Provincial 13, en cercanías al punto geográfico conocido por los lugareños como "Tres Bocas".

En ese sector, la patrulla divisó una motocicleta de 110 cc. en la que viajaban un hombre y una mujer. Los motociclistas, al advertir la presencia de los efectivos, decidieron girar bruscamente y emprender una veloz huida en dirección hacia la localidad vecina de Berón de Astrada para eludir el control estatal.

Escape a pie por el monte y una joven de 24 años aprehendida

Ante la actitud evasiva, se inició un seguimiento controlado de los sospechosos. Los policías observaron con claridad el momento exacto en que los ocupantes del rodado descartaron un bulto hacia la banquina.

Kilómetros más adelante, el conductor detuvo la marcha de forma abrupta en un sector de topografía compleja: el hombre descendió rápidamente y logró darse a la fuga a pie, internándose en una zona de vegetación densa y de difícil acceso.

Sin embargo, el cerco policial impidió que su acompañante lograra el mismo cometido. En el lugar, las autoridades procedieron a la identificación y aprehensión de una mujer de 24 años.

Secuestro de elementos y confirmación de Drogas Peligrosas

Tras asegurar el perímetro y resguardar a la sospechosa, las cuadrillas policiales requisaron el área y el rodado abandonado en la banquina.

En el lugar del hecho se procedió al secuestro material de los siguientes elementos de interés para la causa penal:

Una motocicleta marca Keller de 110 cc, de color negro, en la que se movilizaban los investigados.

Dos teléfonos celulares , discriminados técnicamente como un Samsung Galaxy A32 y un Motorola Moto E40 , los cuales serán sometidos a peritajes técnicos.

Un envoltorio que la pareja había descartado durante la huida por la Ruta Provincial N° 13, los policías constataron que resguardaba una sustancia vegetal compacta.

Se dio intervención al personal especializado de la Dirección General de Drogas Peligrosas y Crimen Organizado. Los peritos sometieron las muestras al correspondiente test de orientación general, confirmaron que el resultado arrojó positivo para marihuana.

La joven detenida y la totalidad de los bienes secuestrados fueron trasladados hasta la dependencia policial correspondiente, quedando bajo la órbita de las autoridades judiciales competentes para el inicio de las actuaciones de rigor.