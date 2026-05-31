Corrientes: un oso melero apareció en un barrio de capital, fue rescatado por la Policía

La Policía de Corrientes informó que rescató a un oso melero en la ciudad capital durante la noche del pasado viernes.

El episodio tuvo lugar durante las últimas horas del pasado viernes en el sector norte de la ciudad de Corrientes. Familias residentes del barrio Punta Taitalo se vieron sorprendidas por la irrupción de un mamífero silvestre de mediano porte que caminaba visiblemente desorientado por las arterias de la barriada.

Ante el temor de que el ejemplar pudiera sufrir el ataque de perros de la zona o ser embestido por vehículos, los vecinos se comunicaron de inmediato con las líneas del Sistema Integral de Seguridad 911.

En el llamado telefónico alertaron sobre la presencia de lo que aparentaba ser un oso hormiguero circulando en las inmediaciones de la calle Las Caléndulas, lo que motivó el inmediato despacho de una patrulla jurisdiccional hacia las coordenadas indicadas.

Operativo de captura y resguardo preventivo

Al arribar al lugar de la denuncia, alrededor de las 23, el personal de la Guardia de Prevención de la Comisaría XVII Urbana constató de forma efectiva la presencia del espécimen, identificándolo técnicamente como un oso melero (Tamandua tetradactyla), una especie autóctona de la región.

Frente a la mirada de los transeúntes, los uniformados procedieron a diseñar un perímetro y adoptaron todos los recaudos logísticos necesarios para preservar tanto la integridad del ejemplar como la seguridad de los civiles presentes. Utilizando técnicas de manejo no invasivas y un recipiente adecuado de resguardo para evitar que el animal se estresara o intentara defenderse con sus garras, los policías lograron completar la captura de forma exitosa y sin reportar heridos.

Traslado y derivación al Centro de Conservación Aguará

Una vez asegurado dentro del dispositivo de transporte preventivo, el oso melero fue trasladado hacia las instalaciones de la mencionada seccional.

Pocas horas después, las autoridades dieron intervención formal y directa al personal especializado y de veterinaria del Centro de Conservación de Fauna Silvestre Aguará.

Los profesionales del complejo biológico se hicieron cargo del traslado del mamífero hacia sus instalaciones ubicadas en Paso de la Patria, donde el animal será sometido a una revisión clínica completa y a un periodo de cuarentena con el objetivo final de evaluar su estado y determinar su pronta reinserción en su hábitat natural correntino.