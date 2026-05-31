Allanamiento en un campo de Corrientes: recuperaron 40 colmenas robadas en Entre Ríos

La Policía de Corrientes informó este domingo que tras un allanamiento en un establecimiento rural de la localidad correntina de Sauce, lograron recuperar 40 colmenas que habían sido robadas en la provincia de Entre Ríos.

El procedimiento fue llevado adelante por efectivos de la Policía Rural y Ecológica de Sauce, quienes actuaron por orden judicial en una causa iniciada tras la denuncia por la sustracción de material apícola en la localidad entrerriana de Villa del Rosario.

Durante la inspección en el campo, los uniformados hallaron 40 cajones de colmenas que presentaban la numeración identificatoria oficial del productor damnificado, lo que permitió establecer su procedencia.

Según trascendió, el cargamento recuperado tiene un valor estimado superior a los 7 millones de pesos. Tras las verificaciones correspondientes, las colmenas fueron reconocidas por su propietario y posteriormente restituidas.

La investigación continúa para determinar las circunstancias en las que los elementos robados llegaron hasta el establecimiento rural de Corrientes y establecer posibles responsabilidades en el hecho.

Desde la fuerza destacaron la importancia del trabajo coordinado entre las provincias de Corrientes y Entre Ríos, que permitió esclarecer el caso y recuperar la totalidad de los elementos denunciados como sustraídos.