Corrientes: dos motocicletas chocaron y una camioneta atropelló a uno de los heridos

Un grave hecho ocurrió el sábado sobre Ruta Provincial N° 27, en la zona de Santa Lucía, cuando un accidente que involucró a varios vehículos terminó con la muerte de un motociclista.

El hecho ocurrió durante las últimas horas del sábado sobre RP 27, a la altura estimada del kilómetro 105, frente al sector conocido localmente como "Cañón". De acuerdo con el testimonio pormenorizado del jefe del cuerpo activo de Bomberos, Federico Romagnioli, la reconstrucción del hecho plantea una secuencia consecutiva de impactos que derivaron en el fatal desenlace.

En primera instancia, y por causas que se intentan establecer mediante las pericias, dos motocicletas que circulaban por el mencionado tramo de la ruta terminaron colisionando de forma directa entre sí. A raíz del impacto ambos conductores salieron despedidos de sus unidades, quedando los vehículos y las víctimas tendidos sobre la cinta asfáltica en un sector donde no había iluminación natural ni artificial.

Embestida fatal por un vehículo con acoplado

Momentos después del el primer choque entre las motocicletas, se produjo la intervención de un tercer vehículo que circulaba por la misma traza. Una camioneta que transportaba un tráiler o acoplado se encontró de imprevisto con las consecuencias accidente en medio de la oscuridad de la noche.

Al no divisar a tiempo a las personas accidentadas que permanecían sobre la calzada, el conductor del rodado mayor embistió y pasó por encima a uno de los motociclistas.

Según graficó el jefe de Bomberos, un hombre quedó atrapado debajo de la camioneta, produciendole la muerte de forma directa en el lugar.

Respecto a la identidad de los involucrados, hasta ese momento Romagnioli precisó se desconocían las edades y nombres, pero en una inspección rápida confirmó que se trataba de operarios y empleados de campos de la zona.

Rescate del herido, peritajes y desvíos de tránsito en el pueblo

Las cuadrillas de rescate procedieron a priorizar la atención de la segunda persona involucrada en la colisión de los rodados menores. El sobreviviente fue rescatado sobre el pavimento presentando traumatismos múltiples y heridas de diversa consideración, por lo que fue trasladado de urgencia hasta el hospital local para su atención.

Tras la llegada de los servicios de emergencias, el escenario quedó preservado a la espera de los peritos de la Unidad Fiscal para realizar las tareas de extracción del cuerpo atrapado y las mediciones accidentológicas de rigor.

El operativo obligó a implementar un corte total de circulación sobre la RP 27 y la avenida Alfonsín. Los Bomberos Voluntarios procedieron a desviar el flujo de vehículos por el interior del ejido urbano del pueblo, advirtiendo que las restricciones y los desvíos en el acceso sur de Santa Lucía iban a prolongar varias horas para facilitar las tareas forenses.

Con información de Aquiles Gómez