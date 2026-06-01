Caso Sussini: condenaron a tres años y medio de cárcel al exlegislador por abuso sexual

El exlegislador correntino Manuel Antonio Sussini fue condenado a tres años y seis meses de prisión al ser encontrado culpable del delito de abuso sexual simple, en el marco del juicio oral que se desarrolló en las últimas semanas.

La sentencia fue dictada este lunes por el tribunal encargado de juzgar la causa, que estuvo presidido por Facundo Román Esquivel e integrado por los vocales Ariel Héctor Gustavo Azcona y Joaquín Jorge Sebastián Romero.

Sin embargo, los magistrados resolvieron absolver al exfuncionario por la acusación de privación ilegítima de la libertad, uno de los delitos incluidos en el proceso judicial.

La acusación

De acuerdo con la investigación, Sussini habría captado a mujeres mediante promesas de ayuda económica, laboral o educativa, generando un vínculo de confianza con las denunciantes.

Según sostuvo la acusación durante el debate oral, el exlegislador utilizaba ese contexto para someterlas a situaciones de abuso sexual bajo el argumento de que formaban parte de un supuesto tratamiento médico.

La fiscalía consideró que los hechos se habrían producido de manera reiterada a lo largo del tiempo, por lo que impulsó el juicio con distintas imputaciones vinculadas a delitos contra la integridad sexual.

El juicio

El debate oral comenzó el pasado 20 de abril, oportunidad en la que el imputado declaró ante el tribunal luego de los planteos preliminares realizados por su defensa.

Durante aquella exposición, Sussini se refirió principalmente a cuestiones personales y no profundizó sobre los hechos investigados.

A lo largo de las audiencias se incorporaron testimonios, documentación y distintos elementos probatorios que fueron analizados por el tribunal antes de emitir el veredicto.

Con la sentencia conocida este lunes, el proceso judicial ingresará ahora en la etapa de notificación formal de los fundamentos y las eventuales presentaciones que puedan realizar las partes.