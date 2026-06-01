Corrientes: diferentes operativos dejaron varios demorados y elementos secuestrados

La Policía de Corrientes informó que durante este lunes y la noche del domingo, realizó detenciones, secuestro un vehículos y diversos elementos en diferentes puntos de la ciudad Capital.

El primer procedimiento tuvo lugar anoche domingo, alrededor de las 23, en la zona sur de la ciudad. El personal del Grim V realizaba patrullajes, cuando al llegar a la intersección de las calles Tierra del Fuego y Arequipa, divisó a dos sujetos que se desplazaban a bordo de una motocicleta marca Honda, modelo Titán de 150 cc.

Los sospechosos se encontraban realizando peligrosas maniobras de conducción en la vía pública, poniendo en riesgo directo su integridad física y la de terceros. Al notar la presencia policial, los individuos adoptaron una conducta evasiva extrema: detuvieron la marcha, abandonaron el rodado sobre la calle y emprendieron una veloz fuga a pie, perdiéndose de vista.

Los uniformados procedieron de inmediato al secuestro preventivo del vehículo.

Sospechosos demorados y secuestro de arma blanca en la vía pública

En tanto que en la madrugada de este lunes, una patrulla del Grim V interceptó a dos hombres mayores de edad en la esquina de las calles Roldán y Alta Gracia.

Los sujetos fueron detectados en una actitud sospechosa, pues observaban las fachadas de las viviendas y el interior de los automóviles estacionados en la cuadra, por lo que se procedió a su inmediata demora preventiva.

En paralelo, pero en un sector diferente de la Capital, personal del escuadrón Grim II llevó adelante un dispositivo similar en la intersección de las calles Gascón y Zapiola. Allí detectaron a un sujeto mayor de edad merodeando los domicilios de la cuadra.

Tras interceptarlo para su identificación y realizarle el palpado de seguridad superficial, los efectivos descubrieron oculto entre sus prendas de vestir un arma blanca: un cuchillo con una hoja de aproximadamente 15 centímetros, elemento que fue incautado preventivamente bajo las normativas vigentes.

Cayó un presunto robacoches con un "chupete" en calle Roldán

El último de los procedimientos se registró en la madrugada de este lunes, cuando el comando del Grim V debió acudir de urgencia hacia la esquina de la calle Roldán y la calle 478.

Tras el llamado de alerta de un vecino de la zona se denunció ante las autoridades que un desconocido se encontraba forzando la cerradura de una de las puertas de un automóvil que estaba estacionado en la vía pública.

Al arribar al lugar, los policías lograron interceptar y demorar al sospechoso en las inmediaciones señaladas.

Al realizar la correspondiente requisa preventiva sobre el sospechoso, hallaron entre sus prendas un elemento de fabricación casera y modificada: una llave limada comúnmente conocida como "chupete", herramienta que se utiliza para forzar y vulnerar los tambores de encendido y cerraduras de automóviles y camionetas.

Los demorados y los elementos secuestrados fueron trasladados hacia las comisarías correspondientes para el inicio de las diligencias de rigor.