Condenaron a una abogada correntina por estafas y falsificación de documentos públicos

La Justicia de Corrientes condenó a la abogada penalista de la localidad de Esquina, Marina Soledad Arce, a la pena de tres años de prisión de cumplimiento efectivo y a la inhabilitación absoluta para ejercer la profesión por el mismo período de tiempo, tras ser hallada penalmente responsable de una sistemática saga de maniobras fraudulentas cometidas en perjuicio de sus propios clientes.

El fallo condenatorio fue dictado en sede judicial por el juez unipersonal Julio Ángel Duarte. En la misma resolución, el magistrado resolvió mantener la modalidad de prisión domiciliaria que viene cumpliendo la profesional del derecho hasta tanto el dictamen adquiera autoridad de cosa juzgada.

Una vez que queden firmes y agotadas las instancias ordinarias y extraordinarias de apelación, Arce deberá ser trasladada de forma inmediata para cumplir el resto de la condena tras las rejas bajo la órbita del Servicio Penitenciario de Corrientes.

Pericias informáticas y fallos falsos: la matriz del engaño

La investigación penal preparatoria, encabezada por la Fiscalía local durante casi un año de instrucción, logró desentramar la matriz delictiva mediante la acumulación de pericias informáticas forenses, minuciosos estudios documentológicos sobre firmas y sellos, y una contundente ronda de testimonios de los damnificados.

El tribunal encuadró el accionar de la abogada en los delitos de estafas, uso y falsificación de documentación pública y retención indebida.

Para mantener el engaño en el tiempo, Arce confeccionaba y hacía entrega a sus representados de copias de actas y resoluciones judiciales falsificadas que carecían de cualquier tipo de validez legal.

Casación en puerta y aval a las querellas particulares

La sentencia dictada por el juez Duarte hizo lugar de forma unánime a la acusación formal esgrimida por el Ministerio Público Fiscal y a las presentaciones de las querellas particulares que representaron a los ciudadanos estafados, convalidando la existencia de un concurso real de delitos por hechos independientes cometidos en el ejercicio ilegal de la matrícula.

Por su parte, fuentes vinculadas a los tribunales del sur correntino señalaron que el equipo de la defensa técnica de la condenada ya trabaja en la interposición de un recurso de casación ante el Superior Tribunal de Justicia (STJ).

*Con infromación de Actualidad Esquina