Corrientes: una mujer resultó herida en un accidente en plena avenida

Una mujer resultó herida tras el choque entre una moto y un auto en la ciudad de Corrientes, informaron fuentes policiales.

El accidente se registró en la avenida 3 de Abril y calle Roca, donde una persona de 30 años resultó con lesiones tras el impacto.

Por causas que se tratan de establecer, la mujer que circulaba en una moto de 110 cc colisionó contra un automóvil Chevrolet Onix.

Tras el siniestro vial, la víctima fue trasladada al hospital Escuela. Luego de recibir las atenciones correspondientes se determinó que presentaba lesiones leves.