Destruirán más de 23 kilos de marihuana secuestrados en San Luis del Palmar

La Justicia de Corrientes autorizó la incineración de más de 23 kilogramos de cannabis sativa que fueron secuestrados a principios de mayo en la localidad de San Luis del Palmar, en el marco de una causa por presunta comercialización de estupefacientes.

La medida fue dispuesta por la jueza de Garantías, María Agostina Falcione, tras un pedido formal realizado por la fiscal de la causa, María Andrea González.

El procedimiento de destrucción del material se llevará a cabo este lunes desde las 9:30 en el predio de SADOYEA, ubicado sobre la Ruta Provincial Nº 5, kilómetro 4. Del acto participarán el presidente del Superior Tribunal de Justicia de Corrientes, Guillermo Horacio Semhan, junto a los ministros Alejandro Alberto Chaín y Eduardo Gilberto Panseri.

Cómo fue el secuestro de la droga

El cargamento fue hallado el pasado 2 de mayo de 2026 luego de que un llamado anónimo alertara a la Policía sobre un Fiat Palio abandonado en una zona despoblada de San Luis del Palmar, sobre calle Buenos Aires, a pocos metros de la Ruta Provincial Nº 4.

Tras obtener la correspondiente orden judicial, los efectivos inspeccionaron el vehículo y encontraron varias bolsas de arpillera que contenían material vegetal.

Posteriormente, las pericias realizadas por el Laboratorio Químico Forense confirmaron que se trataba de Cannabis Sativa L.

Más de 23 kilos serán destruidos

De acuerdo con el expediente judicial, el remanente que será incinerado está compuesto por:

Bolsa A: 12 envoltorios plásticos con un peso total de 11,878 kilogramos .

12 envoltorios plásticos con un peso total de . Bolsa B: 12 envoltorios plásticos con un peso total de 11,231 kilogramos.

En total, se destruirán 23,109 kilogramos de marihuana.

Resguardo de muestras

Tal como lo establece la legislación vigente, antes de la incineración se conservarán muestras representativas del material secuestrado.

Según se informó, el Instituto Médico Forense mantendrá las evidencias debidamente lacradas y certificadas para garantizar su disponibilidad en caso de futuras pericias o requerimientos judiciales hasta la finalización de la causa.

Los motivos de la incineración

En su resolución, la magistrada señaló que la destrucción anticipada del estupefaciente busca evitar riesgos vinculados al almacenamiento de grandes cantidades de droga, especialmente en espacios con capacidad limitada para su resguardo.

Además, remarcó que la medida permite reducir la posibilidad de pérdidas, desvíos o robos del material secuestrado mientras avanza la investigación judicial.