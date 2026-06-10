Corrientes: incautaron media tonelada de pescado y una camioneta en un operativo vial

Un operativo de control policial en la localidad correntina de Mocoretá terminó con el secuestro de media tonelada de pescados y una camioneta. El procedimiento se realizó durante la madrugada de este miércoles en un control de Seguridad Vial.

Durante las tareas de control, los policías interceptaron una camioneta Ford Ranger conducida por un hombre oriundo de Concordia, Entre Ríos. En el vehículo transportaba varias bolsas con pescados de río.

Al inspeccionar la carga, se confirmó que no contaba con documentación que acreditara la procedencia de los ejemplares. También se detectó la falta de habilitación sanitaria del vehículo para el traslado de alimentos.

Intervención judicial y decomiso

Por disposición del fiscal local, Bruno Monzón, el caso fue derivado a la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica de Mocoretá. Ahí se iniciaron las actuaciones administrativas correspondientes.

Como resultado del operativo, se secuestraron 123 peces de distintas especies, entre ellos dorados, bogas y bagres. Además, la camioneta utilizada para el transporte quedó retenida de manera preventiva.

Las actuaciones fueron elevadas a la Dirección de Recursos Naturales de Corrientes, que continuará con el proceso administrativo y la eventual aplicación de sanciones.