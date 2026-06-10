Corrientes: atraparon a un hombre con un cargamento de cigarrillos de contrabando

La Policía de Corrientes informó que el martes detuvo a un hombre en la ciudad Capital, quien transportaba cigarrillos de contrabando.

El hecho se registró en la noche del martes, momento en que el personal del Destacamento San Marcos realizaba tareas de prevención del delito y control de personas.

En inmediaciones de Ex Vía y la calle Berazategui, los uniformados divisaron a un transeúnte en actitud sospechosa. El sujeto caminaba transportando un bulto de procedencia dudosa, lo que motivó que se detenga su marcha preventivamente para realizar una identificación de rutina e indagar sobre los elementos que llevaba en su poder.

Secuestro de cigarrillos sin aval aduanero

El ciudadano, identificado como un hombre de 31 años, fue requerido a una requisa ocular sobre lo que cargaba en la vía pública.

El hombre no pudo justificar la propiedad ni la procedencia de lo que transportaba. Es así que los uniformados abrieron el bulto y constataron que en el interior se ocultaba un cargamento de 18 bresas de cigarrillos de la marca Rodeo, de origen extranjero y carentes de las correspondientes fajas fiscales y del aval de la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) que acredite su ingreso legal al territorio nacional.

Por tal motivo las autoridades procedieron a la aprehensión del sospechoso y al decomiso preventivo de toda la mercadería ilegal detectada.

El demorado junto a lo secuestrado fueron trasladados a la dependencia correspondiente, donde se iniciaron las diligencias del caso.