Caza furtiva en Corrientes: secuestraron armas, carne y detuvieron a cuatro personas

La Policía de Corrientes informó este miércoles que cuatro personas fueron demoradas durante un operativo realizado en la zona rural de Sauce.

Durante los controles realizados sobre la Ruta Provincial N.º 23, los uniformados interceptaron un vehículo en el que se desplazaban varios ocupantes y procedieron a inspeccionar el rodado.

Al revisar el interior, los policías encontraron aproximadamente diez medias reses de ciervo, por lo que se inició la actuación correspondiente ante la presunta infracción vinculada a la caza ilegal de fauna silvestre.

Además, durante el operativo fueron secuestradas dos armas de fuego largas, que habrían sido utilizadas para la actividad. Según informaron fuentes policiales, las personas que las portaban no pudieron presentar la documentación requerida para acreditar su tenencia.

Los ocupantes del vehículo fueron demorados y trasladados junto con los elementos secuestrados a la dependencia policial correspondiente.

La causa continúa en investigación mientras se llevan adelante las diligencias de rigor para determinar las responsabilidades de los involucrados y el origen de los animales faenados.