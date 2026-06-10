Corrientes: hallaron el cuerpo sin vida de un hombre dentro de un auto

La Policía de Corrientes informó este miércoles que hallaron el cuerpo sin vida de un hombre dentro de un automóvil sobre la Ruta Provincial 9 en cercanías de la rotonda cercana al acceso de San Luis del Palmar.

El hallazgo se produjo alrededor de las 7:45, cuando efectivos policiales detectaron un vehículo Volkswagen Gol color gris, detenido a la vera de la cinta asfáltica.

Al inspeccionar el rodado encontraron en su interior a un hombre inmóvil, de aproximadamente 40 años de edad. Además, advirtieron de una nota colocada sobre el volante, una botella de whisky, varias pastillas ubicadas en el sector del acompañante, varias cartas y un Documento Nacional de Identidad.

Intervino por jurisdicción la Comisaría de San Cosme y la Fiscalía en turno. De acuerdo con los informes policiales, residía en Paso de la Patria junto a su familia, aunque el vehículo en el que fue hallado estaba registrado en el partido bonaerense de Adrogué. Los investigadores pudieron determinar que un día antes, había mantenido una fuerte discusión con su pareja, a quien advirtió que atentaría contra su vida.

Fue identificado como Jonathan Maximiliano Guaimaray (42) con domicilio real en Buenos Aires.

La Fscaia y la Policía trabajan para determinar las circunstancias en las que se produjo el fallecimiento y establecer si existen elementos que permitan esclarecer lo ocurrido. El caso fue caratulado como "supuesta averiguación de delito".

Por el momento, las autoridades no brindaron mayores precisiones sobre las causas de la muerte y la investigación continúa en curso.