Recuperaron 13 caballos robados y aprehendieron a tres personas en Corrientes

La Policía Rural y Ecológica de Sauce recuperó trece caballos robados de la estancia "San Juan de Miraflores" tras cuatro allanamientos y un amplio despliegue en chacras de la zona, en un operativo que dejó a tres personas imputadas que continuarán en libertad por disposición judicial.

Los procedimientos se concretaron bajo las órdenes de la jueza de Garantías de Curuzú Cuatiá, Dra. Paola Eugenia Ramírez Navarro.



Según detallaron, durante las inspecciones en los predios vinculados a la causa se secuestraron 11 equinos orejanos y otros dos caballos que aún conservaban la marca a fuego del establecimiento damnificado, lo que permitió establecer su procedencia de manera inmediata.



Una pieza clave para el éxito del operativo fue el trabajo del perito veterinario policial y comisario Luciano Fernández, integrante de la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica de Curuzú Cuatiá, quien realizó el control técnico y la verificación de las marcas de los animales.



Posteriormente, por disposición de la fiscal rural de turno, Dra. Clara Belén Arrúa, los equinos recuperados fueron entregados bajo acta a Héctor Lorenzo Blanco, representante de la familia afectada, en carácter de depositario judicial.



Por el hecho investigado hay tres personas imputadas, específicamente dos hombres y una mujer, a quienes se les notificó la acusación formal pero permanecen en libertad por orden de la fiscalía. La investigación penal continúa abierta para esclarecer por completo cómo se ejecutó el retiro de los animales y determinar las responsabilidades definitivas.