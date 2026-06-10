Operativo conjunto: estaba en Corrientes un auto utilizado para un robo en Chaco

Efectivos de la Policía de Chaco, en un trabajo coordinado con la Policía de Corrientes, localizaron y secuestraron esta mañana en la capital correntina un automóvil Peugeot 308 que habría sido utilizado en un robo domiciliario ocurrido el mes pasado en la ciudad de Resistencia.



La investigación comenzó tras la denuncia de un hombre de 68 años, a quien le sustrajeron varios objetos de valor de su vivienda en la provincia de Chaco.

A partir de allí, los agentes de la División Delitos Contra la Propiedad realizaron entrevistas, cruzaron información y analizaron cámaras de seguridad públicas y privadas para identificar el vehículo blanco en el que se movilizaban los sospechosos.



Las averiguaciones posteriores demostraron que el rodado estaba radicado en Corrientes y por este motivo, una comisión policial chaqueña se trasladó hasta la Capital correntina para continuar con las tareas de campo y los seguimientos vecinales.



Finalmente, tras varias semanas de investigación conjunta entre ambas fuerzas provinciales, el operativo cerrojo dio resultado positivo en la ciudad de Corrientes. El auto fue interceptado y secuestrado en el barrio La Chola por disposición de las autoridades judiciales que intervienen en la causa.