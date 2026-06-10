La impactante depredación de dorados y un negocio ilegal y millonario

Una impactante matanza de dorados en ríos de Corrientes quedó en evidencia en Mocoretá apenas empezaba el día cuando a la 1 de este miércoles frenaron el paso de una Ford Ranger que enfilaba, apurada, hacia Entre Ríos por la Ruta Nacional 14.

Pese al frío, unos policías de la Dirección General de Seguridad Vial, curiosearon la caja y descubrieron decenas de bolsas de consorsio colro negras, que cubrían olorosos pescados amarillos.

En este tiempo de suspicacias, es destacable cuando se hace lo que se tiene que hacer con la honestidad de un procedimiento en un control limítrofe.

Los uniformados, a esa hora de la madrugada hablaron con sus superiores y contestó el comisario inspector Pedro Antonio Rodríguez, jefe de la Unidad Especial Seguridad Vial en Mocoretá.

Luego actuó la Fiscalía, y ahí empezó a conocerse la horrenda revelación de una aborrecible matanza de animales que son parte de los recursos naturales.

Fueron 99 dorados, de entre 3 a 5 kilogramos, cuya comercialización está prohibida en Corrientes, donde solo se permite la extracción con devolución para los pescadores deportivos que se aventuran en atrapar al peleador "tigre del río".

También dentro de las bosas negras encontraron 11 bogas y 12 bagres, totalizando casi 500 kilos de pescados.

Las especies fueron extraídas de manera ilegal en esa misma zona del Río Uruguay por desaprensivos malloneros que vendieron los animales a este mecánico de 31 años, oriundo de Concordia, Entre Ríos, quien llevaba toda la carga hacia su provincia, donde ya tenía armado un negocio.

El chofer demorado durante la fría madrugada no tenía ninguna documentación sobre la procedencia y tenencia de los pescados y el vehículo tampoco estaba habilitado por el Senasa. Saltaba además a la vista de los policías que no era apto para transportar este tipo de ejemplares, lejos de preservar en bajas temperaturas.



El Fiscal Bruno Monzón dispuso que tome intevención la Unidad Especial Seguridad Rural y Ecológica de Mocoretá. En el oficio expresaba que se inicie el procedimiento "conforme a lo establecido en el Decreto Provincial Nº 1030/92, Decreto Provincial 1304/78 y leyes y reglamentaciones concordantes y conexas".

Además, la Dirección de Recursos Naturales de la provincia terminó por tomar las riendas de las actuaciones con el decomiso de todos los pescados y de la camioneta Ford Ranger 4x2, blanca.

El hecho no pasó inadvertido ya que dejó en evidencia la matanza ilegal de dorados que se comete a espaldas de las autoridades correntinas y del millonario negocio que esconde. Desde el organismo provincial revelaron que en el mercado negro la carga decomisada tiene un valor superior a los $4 millones.

Más allá que se frustró este negocio clandestino, nada se pudo hacer por la consumada matanza de nuestras especies.

