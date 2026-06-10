Corrientes: el STJ ordenó revisar una condena por un siniestro vial con lesiones graves

El Superior Tribunal de Justicia de Corrientes habilitó la revisión de una condena en una causa por un siniestro vial que dejó a una persona gravemente herida. La decisión admite formalmente la casación presentada por la abogada querellante María del Carmen Montiel.

La causa ya cuenta con una condena. Un hombre fue sentenciado a tres años de prisión en suspenso, aunque el debate ante el máximo tribunal provincial no estuvo centrado en esa resolución ni en los hechos investigados.

Lo que analizó el STJ fue si la querella debía tener la posibilidad de que un tribunal superior revisara la sentencia, pese a que el recurso presentado había sido considerado tardío por el Tribunal de Juicio: el plazo para recurrir venció el 24 de abril y la casación se presentó un día después.

La decisión de la mayoría

Por mayoría, los ministros Alejandro Chaín, Guillermo Semhan, Luis Eduardo Rey Vázquez y Fernando Niz entendieron que debía garantizarse el derecho a revisar una sentencia condenatoria en una instancia superior.

Los magistrados consideraron que impedir el tratamiento del planteo únicamente por una cuestión formal podía afectar garantías vinculadas al debido proceso y al acceso a una revisión judicial. Por ese motivo, dejaron sin efecto la resolución que había rechazado la apelación y ordenaron que el recurso presentado por la querella sea admitido para su análisis.

La medida dictada el 5 de junio no modifica la condena ni implica un nuevo fallo sobre el caso. Lo que habilita es que el planteo de la querella sea estudiado por una instancia revisora.

El voto en disidencia

El ministro Eduardo Panseri votó en contra de esa postura. Consideró que el recurso fue presentado un día después del vencimiento del plazo legal y sostuvo que esa circunstancia impedía su tratamiento. Según expresó en su voto, aceptar una apelación fuera de término afectaría la seguridad jurídica y el funcionamiento del sistema de notificaciones electrónicas.

Por esa razón, propuso rechazar el planteo de la querella y mantener la decisión adoptada por el Tribunal de Juicio.