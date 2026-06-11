Corrientes: en un operativo cerrojo recuperan una motocicleta y detienen a un ladrón

La Policía de Corrientes informó que el miércoles recuperó una motocicleta denunciada como robada en la ciudad Capital. Además, se detuvo al conductor del rodado, quien es apuntado como el autor del robo.

La denuncia de una motocicleta robada activó el despliegue de agentes de la Unidad Especial Antiarrebatos, que implementaron un corredor estratégico que comprendió a los barrios Pujol, Quinta Ferré e Itatí.

Al desplazarse por una de las arterias internas de la zona norte, los oficiales divisaron el avance de un conductor a bordo de una unidad idéntica a la denunciada.

Al notar la presencia policial, el motociclista aceleró la marcha e intentó evadir el retén. Sin embargo, al verse cercado por el despliegue de los motoristas, el delincuente tiró el rodado sobre el suelo y continuó su huida a pie, adentrándose en el en los pasillos peatonales que caracterizan a esa barriada.

Los efectivos iniciaron un seguimiento de infantería y dispusieron un rápido operativo cerrojo en las salidas del cuadrante urbano.

El rastrillaje concluyó de manera exitosa, cuando los agentes lograron reducir e inmovilizar al evadido, constatándose que se trataba de un hombre mayor de edad.

En paralelo, se realizó el secuestro preventivo del motovehículo abandonado, confirmando que se trataba de una motocicleta marca Zanella ZB de 110 cc, la cual coincidía con la denuncia.

El demorado y la unidad recuperada fueron trasladados a la dependencia correspondiente,donde se notificó a la Unidad Fiscal de turno y se realizaron las diligencias del caso.