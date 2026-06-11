Murió el operario de Mocoretá lesionado con una maquinaria industrial

Murió este jueves en Buenos Aires, el trabajador que sufrió quemaduras la semana pasada en la localidad de Mocoretá, tras sufrir un accidente laboral, mientras operaba una maquinaria industrial.

Se trata de Alcides Cardozo cuyo deceso se registró a las 10:30 horas mientras permanecía internado en estado crítico debido al accidente laboral, registrado el lunes 1 de junio último.

Según información dada a conocer por los investigadores, el luctuoso hecho se habría originado tras la falla de un sensor de temperatura de una maquinaria pesada, lo cual habría provocado el derrame de un líquido químico hirviente y corrosivo que le causó quemaduras en más del 50% de su cuerpo.

El operario se encontraba bajo tratamiento en un centro de salud de alta complejidad en Buenos Aires al momento de su deceso.

Las pericias dispuestas desde la Fiscalía a cargo de la investigación y los allegados coincidieron en que la víctima utilizaba todos los elementos de protección reglamentarios, lo que evitó lesiones instantáneas en su torso y cabeza.

Traslado



Pese a ello las quemaduras de tipo B afectaron severamente la espalda, brazos, piernas y la parte posterior del cuello del trabajador, por las cuales fue derivado de urgencia a un centro de alta complejidad de Posadas, Misiones, donde recibió las primeras cirugías de estabilización.

Posteriormente, debido a la necesidad de injertos de piel artificial y tratamientos específicos, se gestionó un traslado de urgencia en un avión sanitario hacia la provincia de Buenos Aires, quedando alojado en una clínica especializada de San Justo.

A pesar de los esfuerzos de los profesionales médicos, el estado de salud de Cardozo se volvió irreversible producto de fallas multiorgánicas derivadas de la gravedad de los químicos derramados.

El fallecimiento causó una profunda consternación en la comunidad de Mocoretá, cuyos vecinos habían impulsado campañas solidarias para acompañar a los familiares. Según se informó, los restos del operario serán velados en dicha localidad y posteriormente trasladados para su descanso final en Perugorría.