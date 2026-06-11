Corrientes: chocaron contra un caballo, abandonaron el auto y hallaron un millonario cargamento de cigarrillos

Un automóvil que circulaba con un cargamento clandestino de cigarrillos protagonizó un siniestro vial al colisionar contra un caballo suelto en la localidad correntina de Santo Tomé.

Lejos de solicitar auxilio médico o dar intervención a las autoridades por el accidente, los ocupantes del rodado optaron por darse a la fuga, dejando el vehículo varado sobre el asfalto con la carga delictiva al descubierto.

El episodio se registró durante la jornada de este miércoles sobre la Ruta Nacional 14, a la altura del kilómetro 687. Alertados por conductores que circulaban por la zona sobre la presencia de un vehículo severamente dañado y un animal herido obstruyendo el tránsito, efectivos de la comisaría jurisdiccional se desplazaron de urgencia hasta el punto geográfico indicado.

Fuga, requisa pericial y marcas extranjeras

Al arribar al teatro de los hechos, las brigadas policiales se encontraron con un escenario de abandono total. El automóvil involucrado —un Volkswagen Gol— presentaba severos daños estructurales en su parte frontal como consecuencia del impacto contra el equino, pero en su interior no se hallaba ninguna persona.

Ante la presunción de un delito en curso debido a la huida de los sospechosos, los uniformados procedieron a asegurar el perímetro y a realizar una inspección de urgencia sobre el habitáculo y el baúl del coche.

Durante la requisa formal ante testigos civiles, se constató que el vehículo funcionaba como un coche de transporte logístico de contrabando, al hallarse acondicionado con una importante cantidad de cajas de cigarrillos de origen extranjero de la marca GIFT, desprovistas del correspondiente aval aduanero.

Operativo conjunto con Gendarmería Nacional

Frente a la flagrante infracción al Código Aduanero, las autoridades policiales dieron inmediata intervención al Fiscal de Instrucción en turno de la jurisdicción de Santo Tomé.

El magistrado dispuso que las actuaciones periciales y el resguardo de la mercadería secuestrada se desarrollen de forma conjunta con los especialistas del Escuadrón de la Gendarmería Nacional Argentina.

Las fuerzas de seguridad federales y provinciales iniciaron un relevamiento a fin de determinar la procedencia de la mercadería, identificar a los responsables y establecer las circunstancias del hecho.