Atraparon en Corrientes a dos delincuentes al frustrar el robo en una casa

Dos delincuentes de 18 y 30 años fueron detenidos tras una persecusión policial después que ingresara a robar a una casa durante la madrugada de este jueves.

Trabajaron efectivos de la Comisaría 16ª Urbana y del G.R.I.M. IV quienes implementaron un rápido cerco cerrojo que permitió la captura de ambos implicados y la restitución total de los bienes a la damnificada.

Durante el procedimiento, un cabo de la fuerza resultó lesionado al reducir a uno de los sospechosos.

El hecho delictivo se registró a las 3, cuando un llamado al Sistema Integral de Seguridad (sis) 911, alertó sobre la presencia de extraños dentro de una propiedad ubicada en la calle Uriarte al 1.000, de la Capital correntina.

Primeramente arribó un patrullero de la Comisaría 16ª que sorprendió a los sospechosos en el momento exacto en que saltaban el portón delantero de la casa para darse a la fuga. Ante la situación, un suboficial descendió del vehículo e inició una persecución a pie que se extendió por una cuadra.

Tras alcanzar al primer delincuente, se produjo un fuerte forcejeo en el cual el policía logró reducirlo, sufriendo lesiones en los dedos y en la muñeca de su mano derecha. El detenido fue identificado como José Miguel Á. G., de 30 años.

Mientras se producía la primera detención, otro suboficial transmitió las características físicas y de vestimenta del segundo partícipe a través de la frecuencia radial policial.

De forma simultánea, personal motorizado del Grupo de Respuesta Inmediata Motorizada IV (G.R.I.M. IV) desplegó un operativo cerrojo en las inmediaciones e interceptaron al cómplice, identificado como Agustín T., de 18 años, en la intersección de la Ruta Nacional 12 y la Avenida Centenario.

La propietaria del inmueble, María de los Ángeles F., se presentó ante la dependencia policial para radicar la denuncia penal correspondiente y constató la recuperación total de los elementos que le habían sustraído de su hogar.

En el caso tomó intervención el Fiscal en Turno, Dr. Casarotto, quien dispuso iniciar una causa judicial caratulada formalmente como "Supuesto Robo Calificado". Asimismo, la autoridad judicial ordenó que ambos malvivientes permanezcan alojados en las celdas de la comisaría en carácter de aprehendidos comunicados.